На Украине завели уголовное дело из-за проезда первого пассажирского поезда по Крымскому мосту

В Киеве это сочли это незаконной переправкой лиц через госграницу.

«Такие действия страны оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права», — говорится в telegram-канале созданной по инициативе украинских властей прокуратуре Автономной Республики Крым. Там пообещали дать правовую оценку случившемуся.

Первый пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Севастополь по новому маршруту, этой ночью пересек Крымский мост и утром прибыл в конечный пункт. В нем находилось около 600 пассажиров. В Симферополе, где у поезда по расписанию есть остановка, в него подсели глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев. На вокзале состав под названием «Таврия» встречала толпа людей криками «Ура!». Многие не смогли попасть на перрон и наблюдали за происходящим с перехода. Трансляцию прибытия поезда показывали на большом экране на привокзальной площади. Вдоль перрона выстроились моряки. Сразу после прибытия у вагонов начал играть гимн Севастополя.

Группа людей начала танцевать под музыку песни «Смуглянка». Прибытие поезда в Крым стало одной из главный тем на федеральных каналах. Там называют это историческим событием.

Поезда будут курсировать между российскими столицами Симферополем и Севастополем. Билеты обойдутся примерно в пять-шесть тысяч рублей, время в пути от Петербурга до Севастополя составит 43,5 часа.