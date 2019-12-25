Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь

Он подтвердил, что находится в воинской части на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщил политик Алексей Навальный. По его словам, Шаведдинов находится на положении заключенного, но только у него не будет никакой связи с внешним миром.

Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов. Об этом на своем сайте написал основатель фонда Алексей Навальный. По словам Шаведдинова, его не держат взаперти, но к нему приставили человека, который постоянно за ним наблюдает и даже сопровождает в туалет. Кроме того, призывника предупредили, что телефон он не получит, хотя другие срочники имеют возможность звонить родным.

По словам Навального, его сотрудник фактически находится в ситуации заключенного. Более того, отбывающим наказание в колонии можно хотя бы звонить по телефону-автомату, но Шаведдинов лишен и такой возможности.

На связь он перестал выходить накануне. В ФБК сообщили, что к нему пришли с обыском, а потом отвезли на допрос в Следственный комитет. Позднее стало известно, что Шаведдинова отправили в закрытую воинскую часть на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. При этом, по словам Навального, у сотрудника фонда есть подтвержденное исследованиями заболевание, которое не позволяет призвать его на службу.

Адвокаты Шаведдинова намерены подать заявления о похищении человека и незаконном лишении свободы.

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию Руслана Шаведдинова. По словам заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы. Место службе – архипелаг Новая Земля – определено в соответствии с результатами медицинского обследования.

В Кремле отказываются комментировать ситуацию с Шаведдиновым. Журналисты задали вопрос пресс-секретарю Дмитрию Пескову, при этом звучало слово «спецоперация».

Сотрудники ФБК постараются вернуть Шаведдинова в Москву до того, как он даст присягу, — сказал Би-би-си соратник Алексея Навального Леонид Волков.

Волков уверен, что Руслана Шаведдинова преследуют по политическим мотивам.

Подобные наказания практиковали в Советском Союзе, — рассказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский.

Сегодня у здания Генштаба Либертарианская партия проведет серию одиночных пикетов в знак солидарности с Русланом Шаведдиновым.