«Аэрофлот» и РЖД не вошли в план приватизации на ближайшие два года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, в план вошла аэропортовая инфраструктура. Речь, судя по всему, идет о «Шереметьево».