Юрист и правозащитники из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление на Владимира Путина

Он просит завести дело на президента по новой статье о преступных авторитетах, — пишет «МБХ Медиа». По мнению Томилова, Путин является главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране. Томилов говорит, что это сделано не для того, чтобы Путина привлекли к ответственности, однако интересен ответ МВД по данном вопросу.