В Кремле видели сообщения о призыве в армию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, однако комментировать их затрудняются. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, всё зависит от того, уклонялся ли Шаведдинов от призыва, и если отклонялся, то долго ли.

Накануне основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что Руслана Шаведдинова похитили, выломав дверь его квартиры, и отправили на службу на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане.