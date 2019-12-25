Песков не согласен с заявлением Лукашенко о том, что у правительства РФ и Кремля разные подходы к Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил несогласие с заявлением Лукашенко о том, что у правительства РФ и Кремля разные подходы к формированию отношений с Белоруссией, — заявил он на брифинге.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» обратил внимание на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в интервью радиостанции о разности позиций президента и премьер-министра РФ. На что Дмитрий Песков ответил: «Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — сказал он.