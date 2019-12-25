Белоруссия «вольна» воспользоваться любыми вариантами по закупке нефти, если они более выгодны – Песков

Белоруссия «вольна» воспользоваться любыми вариантами по закупке нефти, если они более выгодны, чем те, что предлагает Россия. Сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая в рамках брифинга на просьбу корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировать заявление президента Белоруссии.

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страна может получать нефть из альтернативных источников, Дмитрий Песков сказал: «Это вопросы коммерческой целесообразности, и работе здесь продолжается. Если существуют какие-то более выгодные варианты для Белоруссии, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации».

Д.Песков отметил, что «в данном случае, мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже чем то, что есть на рынке».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, где сделал много заявлений.

Дмитрий Песков добавил, что в Кремле «со всей серьезностью воспринимают заявления главы Белоруссии, и внимательно знакомятся ними».