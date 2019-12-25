Сегодня утром была парализована работа аэропорта в Екатеринбурге из-за сбоя в системе

В аэропорту Кольцово в течение почти полутора часов наблюдался технический коллапс. Шлагбаумы на парковку нужно было поднимать самостоятельно, табло с расписанием вылета показывало сообщение об ошибке, а пассажиров какое-то время совсем не принимали, — пишет екатеринбургское интернет-издание «Е1». В администрации аэропорта уверяют, что сейчас все трудности уже улажены, но пользователи социальных сетей сообщают, что на рейсы их до сих пор регистрируют вручную.

Городской сайт itsmycity.ru со ссылкой на сотрудников Кольцово утверждает, что проблемы возникли из-за перебоев с интернетом, а почему упала связь, сейчас выясняют специалисты.

Шеф-редактор уральской интернет-газеты Znak.com Дмитрий Колезев в свою очередь связывает произошедшее с тестированием так называемого «суверенного интернета». На этой неделе в Минкомсвязи отчитались о том, что провели соответствующие учения сразу в нескольких российских регионах, и намерены и дальше продолжать тестировать сеть.

Закон о суверенном российском интернете приняли минувшей осенью. Авторы утверждает, что он нужен, чтобы обезопасить сеть в случае попытки её отключения извне.