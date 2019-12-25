«Проект»: Глава «Ростеха» поддерживает оппозиционные СМИ и либеральные политические проекты

Глава «Ростеха», бизнесмен Сергей Чемезов, по некоторым данным, поддерживает оппозиционные СМИ и либеральные политические проекты. Финансирование осуществляется с разрешения президента Владимира Путина.

Сергей Чемезов – гендиректор «Ростеха» — это госкорпорация, которая по закону не может инвестировать в СМИ и другие медиа. Но как выяснило издание «Проект», финансирование идет через близких Чемезову менеджеров и бизнесменов. Все это происходит не без ведома президента, старым другом которого называет Чемезова «Проект». Источники издания утверждают, что глава «Ростеха» согласовывает с Владимиром Путиным каждый свой шаг. По словам неназванного бывшего кремлевского чиновника, Чемезову разрешили содержать либеральные медиа, цитата, «Так мы показываем миру, что у нас есть свобода слова». К тому же, такая поддержка позволяет устанавливать нужные власти запреты. Среди проектов, которые так или иначе финансировал Чемезов упоминаются канал RTVI, «Новая газета», выдвижение Ксении Собчак на пост президента, а также PR-агентство «Апостол» Тины Канделаки, чей муж Василий Бровко работает топ-менеджером в «Ростехе», который Чемезов возглавляет. В статье также говорится о нескольких случаях влияния инвестора на редакционную политику, речь в частности идет об ограничении, касающихся публикации расследований, связанных с самим главой «Ростеха».

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов отрицает, что Чемезов или подконтрольные ему структуры когда-либо финансировали издания. Он также утверждает, что инвесторы никогда не вмешивались в редакционную политику.