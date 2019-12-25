Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия в Севастополь поезда из Санкт-Петербурга. Он стал первым пассажирским поездом, проехавшим по Крымскому мосту. Украинские правоохранительные органы считают это незаконной переправкой через государственную границу Украины. Санкции по этой статье предусматривают до 5-ти лет лишения свободы.

Официально железнодорожное движение по Крымскому мосту открыл президент Путин. По его мнению, Россия доказала, что в состоянии реализовывать инфраструктурные проекты мирового уровня.

Путин подчеркнул, что этот мост – самый протяженный не только в России, но и в Европе.