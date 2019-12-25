В Кремле видели сообщения о призыве в армию сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, но затрудняются их комментировать. Так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, форма призыва никак не бросает тень на российскую армию.