Наводнение в Венеции идет на убыль

По данным местных СМИ, утром вода поднялась до отметки в 119 сантиметров, а затем начала отступать. О серьезных затоплениях не сообщается. Предыдущее крупное наводнение было в Венеции в ноябре. Вода поднялась на 187 сантиметров выше нормы.