Алина Загитова выйдет на лед, несмотря на решение приостановить карьеру

Загитова намерена выступить в показательных выступлениях сборной России, которые назначены на 29 марта этого года. об этом сообщил генеральный директор федерации фигурного катания России Александр Коган. Это не отменяет ее решения больше не соревноваться в этом сезоне. Спортивной составляющей у прокатов сильнейших фигуристов страны не будет, тем более, что Президент Федерации Александр Горшков ранее заявлял, что Загитова из сборной не исключена и сохранит свое место и соответствующие возможности. Олимпйиская чемпионка и чемпионка мира приняла решение взять паузу после того, как заняла последнее, шестое место в финале Гран-При. Пока она не выдерживает конкуренции с новым поколением российских фигуристок, точно также как ей в олимпийском сезоне проиграла Евгения Медведева.

Завтра в Красноярске открывается чемпионат России по фигурному катанию. Этот турнир даст ответ кто же выступит от России в оставшихся стартах сезона – чемпионатах Европы и Мира.