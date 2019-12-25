Кассационный суд отменил приговор, вынесенный в 1980-м году в отношении Татьяны Щипковой

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, вынесенный в 1980-м году в отношении Татьяны Щипковой, и признал за ней право на реабилитацию, — сообщает Интерфакс. С предложением пересмотреть дело Щипковой выступила Генпрокуратура. Татьяна Щипкова преподавала в Смоленском педагогическом институте. Ее осудили на 3 года по обвинению в хулиганстве. В РПЦ утверждают, что Щипкова была репрессирована за свои религиозные убеждения.

Во время лекции по латыни она читала отрывки из Евангелия, а также рассказывала об античной культуре и христианстве.