По последний данным, 15 человек пострадали во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на севере Красноярского края

Двое пострадавших госпитализированы, — сообщили ТАСС в региональном Минздраве. На борту находились сотрудники компании «Славнефть». По версии следствия, вертолет попал в снежный вихрь. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта».