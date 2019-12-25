Испанский оператор по обращению с отходами Urbaser займется сортировкой мусора в России

Как отмечает издание РБК, это первое соглашение с иностранным инвестором с начала «мусорной реформы».

Urbaser совместно с Российским фондом прямых инвестиций и еще несколькими инвесторами вложат почти 3 миллиарда рублей в комплекс по сортировке отходов в Калининградской области. Он будет обрабатывать до 350 тонн мусора в год. Построят также станцию обработки органических отходов и полигон для размещения неутилизируемых отходов. Об этом РБК сообщил представитель РФПИ. Комплекс позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду и получать вторичное сырье для различных производств. Он будет обслуживать часть Калининградской области. Испанская Urbaser работает в десятках стран, в этом проекте компания будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска. Как отметил представитель РФПИ, договор, заключенный с Urbaser, стал первым соглашением по строительству сортировочного комплекса с начала реформы обращения с отходами, которая стартовала в России почти год назад.

Запуск комплекса запланирован на 2022 год.