СК просит суд арестовать еще трех фигурантов уголовного дела генерала Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка

Следственный комитет просит суд арестовать еще трех фигурантов уголовного дела генерала Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка.

В Басманный суд поступили материалы о заключении под стражу Константина Мишина, Андрея Шурыгина и Юрия Черкашина, — сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Ирина Морозова. По данным суда, Мишин и Черкашин — заместители начальников внуковской и домодедовской таможни, а Шурыгин – старший дознаватель по особо важным делам домодедовской таможни. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.