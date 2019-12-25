Вступление в силу закона о предустановке российского софта вызовет проблемы со стабильностью устройств

Об этом предупреждают производители электроники и ритейлеры, которые хотят снять с себя ответственность за возможные неполадки.

Ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV необходимо возложить на производителей программного обеспечения. С таким предложением на заседании рабочей группы при экспертном совете ФАС выступила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Об этом пишет «Коммерсант». Организация, объединяющая Apple, Samsung, Philips и другие компании, предлагает прописать ответственность разработчиков софта в законе «О защите прав потребителей». Сейчас ее несут производители, импортеры и продавцы устройств.

Участники рынка также предлагают смягчить закон о предустановке российского софта, введя переходный период. Протестировать нововведения члены ассоциации предлагают в течение года на одном приложении — например, «Госуслуги» — и одном виде устройств.

Закон о предустановке российского софта должен вступить в силу с июля 2020 года.