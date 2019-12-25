Военный комиссариат Москвы назвал законной отправку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на Новую Землю

Отмечается, что место службы выбрано в строгом соответствии с результатами медосвидетельствования и группы профессиональной пригодности.

Шаведдинов подлежал призыву на военную службу, но уклонялся от постановки на воинский учет. 28 октября вместе со своим адвокатом он по повестке прибыл в военный комиссариат. Медкомиссия признала его годным к службе. Молодой человек с этим не согласился и оспорил решение в суде, сообщает ТАСС со ссылкой на пояснение заместителя военного комиссара Москвы Максима Локтева. По его словам, Савеловский суд отказал удовлетворить иск Шаведдинова. 23 декабря Мосгорсуд оставил это решение в силе. В тот же день оно вступило в силу и Шаведдинова направили на городской сборный пункт. Он прошел повторный медосмотр и снова был признан годным к службе. Затем он «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву», — говорится в пояснении комиссариата. Накануне Фонд Борьбы с коррупцией сообщил о пропаже своего сотрудника. Полицейские увезли его из дома после обыска в его квартире, где они выломали дверь. Позже стало известно, что его принудительно увезли для прохождения срочной службы на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Адвокаты к нему попасть не могут, поскольку это закрытая территория. Связь с Шаведдиновым отсутствует. The Insider выяснил, что для его номера Yota установила «особый режим».