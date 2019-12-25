Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 1-го января повысит розничные цены на все свои модели в среднем на 2%, — сообщают Ведомости со ссылкой на дилеров. Самая продаваемая в России модель Лада-Гранта подорожает на 11 тысяч и будет стоить от 455 тысяч 900 рублей.

Дилеры объясняют повышение цен инфляцией и утилизационным сбором. В самом АвтоВАЗе от комментариев воздерживаются.

В 2019 году АвтоВАЗ трижды повышал цены на свои автомобили.