Насильственно направлять служить в армию, как сотрудник ФБК Шаведдинова, «неправомерно» – правозащитник

Решение направить сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова отбывать военную повинность в часть на Новую Землю незаконно. Призыв не должен происходить с применением насилия. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

«Есть четкая процедура призыва, которая зафиксирована в законе о воинской обязанности, и там она довольно уважительна по отношению к призывнику.

Дается возможность обжаловать решение призывной комиссии. На время этого обжалования призыв приостанавливается. Шавуддинов этим воспользовался. В этом случае хватать его, доставлять насильно в армию — это совершенно недопустимо, это грубое нарушение», — сказал он.

По словам С.Кривенко, подобный способ отправления человека в армию лишний раз подчеркивает, что все разговоры о патриотизме и «священном долге призывников» для власти ничего не значит. «Власть воспринимает армию как способ наказания. Армия — это не тюрьма. Армия — это действительно особый институт. И во всех нормативных актах, в законах, которые определяют порядок призыва, конечно, насильственный призыв он недопустим», — подчеркнул он.

С.Кривенко отметил, что большая часть призывников сначала направляются в учебные центры, и только потом в части. При этом некоторых действительно сразу направляют в части, но явно не из Москвы самолетом на Новую Землю.

23 декабря у Р.Шаведдинова вечером прошел обыск, с выпиливанием болгаркой двери, после чего его увезли в неизвестном направлении. На связь он не выходил, так как у него забрали мобильный телефон. Затем появилась информация, что он был принудительно направлен для прохождения срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в архангельской области.