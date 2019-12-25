Актер Кевин Спейси в канун Рождества выпустил видео, где предстал в образе своего героя из сериала «Карточный домик» — президента США Фрэнка Андервуда. На записи он сидит перед камином в красном рождественском свитере:

-Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества?» Я кое-что поменял в своей жизни и я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне. По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. О, да, я знаю, о чем вы думаете. Он серьезно? Я предельно серьезен. И это не сложно, поверьте мне. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете пойти в атаку. Но вы также можете не кипятиться и сделать неожиданное, — Вы можете убить их добротой

Это уже второе рождественское видео, выпущенное Спейси после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. После обвинений, выдвинутых против Кевина Спейси, создатели «Карточного домика» отказались от сотрудничества с актером. По сюжету последнего сезона сериала Фрэнк Андервуд погибает при неясных обстоятельствах.