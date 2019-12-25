Российский хоккеист Александр Овечкин побывал на рождественском ужине у Президента США Дональда Трампа

Ови, как Овечкина называют за океаном, принял приглашение Президента и приехал на прием вместе со своей женой Анастасией Шубской. Наш хоккеист, который лояльно относится к Трампу, подарил Президенту свой именной свитер клуба Вашингтон Кэпиталз, за который он выступает. Трампа, несмотря на обвинения в сговоре с Москвой не смутило то обстоятельство, что Овечкин является членом так называемой Путин-тим, сообщества известных спортсменов, которые поддерживают главу российского государства. Между тем, отношения Трампа со спортсменами складываются не слишком гладко. Некоторые звезды отказываются придти в Белый дом на торжественные приемы по случаю победы в крупных соревнованиях, а в 2018 году Трампу и вовсе пришлось отменить встречу с игроками клуба Филадельфия Иглс, поскольку лишь немногие согласились придти.

Александр Овечкин в этом сезоне забросил уже 23 шайбы и занимает 4 место в списке лучших бомбардиров НХЛ.