В Севастополь приехал первый поезд, который прошел по Керченскому мосту

Он шел почти два дня.

Состав под названием «Таврия» встречали в Севастополе с оркестром. Из этого устроили целый праздник. На перроне организовали фотозону, раздачу горячих напитков, а также выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, — пишет агентство «Интерфакс».

Прибытие поезда стало этим утром одной из центральных тем в новостях федеральных телеканалов. Как правило, там отмечают, что это историческое событие.

В общей сложности состав проехал примерно две тысячи семьсот километров. Он вышел из Санкт-Петербурга в минувший понедельник, причем сделал это без начальника поезда, тот на него просто не успел.

Дело в том, что по случаю открытия маршрута также проходили празднования. Они подразумевали, что прямо перед отправкой начальник поезда по видеосвязи отчитается о готовности состава перед президентом Владимиром Путиным, который тогда открывал железнодорожный мост в Крыму. По неизвестным причинам это заняло больше времени, чем планировалось, и железнодорожник был вынужден обгонять свой поезд на Сапсане, и сел на него только позже на одной из остановок.

Билеты до Севастополя стоят примерно пять-шесть тысяч рублей, а дорога занимает сорок три с половиной часа.