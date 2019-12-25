Прокуратура Татарстана назвала незаконным привлечение школьников к учениям по разгону митингов

Ранее сотрудники полиции отработали на детях действия во время массовых беспорядков, что привело к скандалу.

Привлечение школьников к учениям было неправомерным, ответственные за это должностные лица МВД подвергли опасности жизнь и здоровье детей. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Татарстана. В ведомстве восстановили ход событий: как выяснилось, в учениях принимали участие 12 девятиклассников, которые изображали нарушителей. 17 сотрудников полиции отрабатывали на них действия по пресечению разрыва цепи. За происходящим наблюдали директор школы и классный руководитель. После проверки обстоятельств инцидента прокуратура направила материалы в следственные органы, по факту инцидента может быть возбуждено уголовное дело.

Скандал возник после публикации видеозаписи, на которой полицейские отрабатывают на школьниках приемы разгона толпы. Накануне глава МВД Владимир Колокольцев уволил организаторов учений.

В результате инцидента министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину было вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.