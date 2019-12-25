98% выпускников российских школ успешно написали итоговое сочинение и таким образом получили допуск к сдаче Единого государственного экзамена, — сообщает Рособрнадзор. Как подчеркнули в ведомстве, сбоев во время итогового сочинения не зафиксировано.
2019-12-25T10:30:00+03:00
2019-12-25T10:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 25 декабря 2019
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