ВАДА приняло к сведению информацию о том, что Россия будет подавать апелляцию в спортивный арбитраж

Всемирное антидопинговое агентство приняло к сведению информацию о том, что Россия будет подавать апелляцию в спортивный арбитраж.

В ВАДА лишь обозначили, что знают о продолжении дела и не комментирую новости из Москвы, где накануне состоялось общее собрание РУСАДА, которое приняло рекомендации наблюдательного совета не соглашаться с вердиктом ВАДА. 9 декабря агентство отстранило российских спортсменов от участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх на четыре года за изменения, внесенные в базу данный Московской лаборатории. Российская сторона считает, что тем самым была нарушена Олимпийская хартия, поскольку никаких претензий ни к РУСАДА, ни к Олимпийскому комитету России нет. Тем не менее, большинство экспертов уверены, что апелляция только отодвинет срок начала дисквалификации. Общее собрание поручило главе РУСАДА Юрию Ганусу поставить ВАДА в известность.

Соответствующие документы будут отправлены ВАДА до 27 декабря.