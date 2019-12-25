Из-за новой волны сообщений с угрозами взрывов в Москве накануне эвакуировали больше 145 тысяч человек

Ни в одном случае информация о якобы заложенных бомбах не подтвердилась.

Накануне полиция и спасатели обследовали почти 400 московских объектов, в адрес которых поступили письма с угрозами о взрывных устройствах. В основном речь идет о «минировании» судов и объектов образования, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Также угрозы поступали в адрес московских вокзалов, торговых центров, нескольких больниц и инженерных сооружений столицы.

Только накануне было эвакуировано около 150 тысяч человек, а с конца ноября это число уже приблизилось к миллиону. Пик «минирований» пришелся на 19 декабря – тогда полиции и спасателям пришлось проверить около тысячи городских объектов.

Похожая ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге. В некоторых случаях в анонимных письмах содержится пометка о том, что сообщения будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев «не вернет долг в 120 биткоинов». Авторы угроз утверждают, что он украл их на криптобирже WEX.

Ранее столичный департамент образования записал видеообращение в связи с массовыми эвакуациями учебных заведений. В нем описываются действия учителей в подобных случаях и даются советы родителям.