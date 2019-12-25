Снежный вихрь мог стать причиной жесткой посадки Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, — сообщает транспортная прокуратура. На борту было 24 человека, в том числе три члена экипажа, Возгорания на месте посадки Ми-8 нет. Люди уже эвакуированы.