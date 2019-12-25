Одиночные пикеты будут выставлены у здания Генштаба в знак солидарности с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым

Одиночные пикеты будут выставлены сегодня у здания Генштаба в знак солидарности с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым, которого принудительно отправили на срочную службу на Новую Землю. Акцию проводит Либертарианская партия.

Ситуация с похищением Шаведдинова просто возмутительна, — считает председатель федерального комитета Либертарианской партии Сергей Бойко.

Акция начнется в пять часов вечера.

В понедельник вечером к Шаведдинову пришли с обыском, а затем увезли в неизвестном направлении. ФБК удалось выяснить, что Шведдинова увезли на архипелаг Новая Земля. Все это время связи с ним не было — оператор сотовой связи Йота установил для Шаведдинова особый режим, — утверждает издание Инсайдер.

Во внутренней базе Yota в профиле Руслана Шаведдинова стоит большая красная плашка с надписью «по всем действиям по номеру сообщать в pr». Фотографию аккаунта опубликовало интернет-издание TheInsider. Там, пишут, что её прислал источник в компании. Он также сказал, что ни у одного другого клиента он раньше никогда не видел подобного статуса.

Также из этой фотографии следует, что абонент сейчас активен. Тем не менее, в понедельник, когда сотрудники правоохранительных органов вскрывали дверь Шаведдинова, обслуживание его номера было приостановлено. Сам оператор связи пока только обещает прокомментировать ситуацию, но не делает этого второй день, — утверждает TheInsider.

В начале недели к сотруднику ФБК пришли с обыском, а затем насильно увезли на срочную службу в военную часть на Новой земле. В комиссариате утверждают, что Шаведдинов уклонялся от установки на воинский учет и не приходил суд на заседания по этому вопросу. В Фонде Борьбы с Коррупцией в свою очередь утверждают, что у их сотрудника есть законная отсрочка.

Военный комиссариат называет законным отправку Шаведдинова на Новую Землю. Юристы ФБК настаивают на том, что у Шаведдинова есть законная отсрочка.