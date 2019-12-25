В новогоднюю ночь в Москве запустят фейерверки на 33 площадках, в том числе в 20 городских парках, — сообщается на официальном сайте мэра. Шоу начнется в час ночи — именно в это время Новый год наступит на территории всей страны.

Самый большой салют будет в Таганском парке — семь с половиной тысяч залпов.