Более 145 тысяч человек эвакуировали в Москве за вчерашний день

Полиция и спасатели обследовали почти 400 объектов, в адрес которых поступили угрозы о заложенных взрывных устройствах. Это школы, суды, вокзалы и торговые центры, — сообщает Интерфакс.

Ни в одном случае сообщения о взрывных устройствах не подтвердились. По данным источников Интерфакса, с 28 ноября из-за лжеминирования в Москве были эвакуированы 950 тысяч человек.