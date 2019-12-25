Роспотребнадзор нацелен прекратить продажу в России никотиносодержащих смесей – аналогов снюса

Их распространение пока не регулируется законом. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Снюс – это измельченный табак, закладываемый под губу. Его продажа запрещена в стране уже несколько лет. Но в законе есть существенный пробел – он не учитывает распространение продукции, в составе которой нет табака, но есть никотин. Оборотом таких товаров и займется Роспотребнадзор по поручению Дмитрия Медведева. Накануне премьер-министр на своей странице «ВКонтакте» написал, что граждане обратились к нему с просьбой защитить детей. Такие смеси, по словам Медведева, продаются под видом тех же конфет, по факту они содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним. Глава Мурманской области Андрей Чибис, например, ранее отмечал, что в его регионе употребление аналогов снюса в школах уже стало масштабной проблемой. Медведев поручил МВД, Роспотребнадзору, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести внеплановые проверки, чтобы остановить распространение этой продукции.

В начале декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи аналогов снюса. СовФед поддержал идею приостановить торговлю смесями, чтобы предотвратить случаи массового отравления детей.