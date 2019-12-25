Вице-премьер Татьяна Голикова признала провал оптимизации в здравоохранении.
По словам Голиковой, обсуждается вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень, но не все регионы с этим согласны.
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Вице-премьер Татьяна Голикова признала провал оптимизации в здравоохранении.
По словам Голиковой, обсуждается вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень, но не все регионы с этим согласны.
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