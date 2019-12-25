Зам комиссара Москвы: Призыв на военную службу Руслана Шаведдинова и его отправка на архипелаг Новая Земля законны

Призыв на военную службу Руслана Шаведдинова и его отправка на архипелаг Новая Земля законны, считает заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев, — его цитирует ТАСС. По данным комиссариата , Шаведдинов признан годным к военной службе, место службы выбрано в соответствии с результатами медосвидетельствования и группы профессиональной пригодности.

Фонд борьбы с коррупцией искал Шаведдинова почти сутки. Он перестал выходить ан связь после обыска, — рассказал «Эху» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Юристы ФБК подали заявление в Следственный комитет.

Подобные наказания практиковали в Советском Союзе, — рассказал в эфире «Эха» политолог Глеб Павловский

Сегодня у здания Генштаба Либертарианская партия проведет серию одиночных пикетов в знак солидарности с Русланом Шаведдиновым.