В Колорадо местный житель ограбил банк, после чего разбросал деньги на улице с криками «счастливого Рождества»

В американском штате Колорадо, В городе Колорадо Спрингс, 65-летний Дэвид Оливер ограбил банк, после чего разбросал деньги на улице с криками «счастливого Рождества» — сообщает Рейтер со ссылкой на полицию.

Оливера задержали в близлежащей кофейне. По информации местных СМИЮ мужчина не пытался скрыться и не сопротивлялся при задержании.

По словам одного из очевидцев, прохожие подняли часть денег и вернули в банк. При этом пропавшими считаются несколько тысяч долларов.