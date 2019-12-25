Участок федеральной трассы «Сибирь» перекрыт из-за ДТП с участием девяти автомобилей в Кузбассе. По данным ГИБДД погиб один человек. Причиной стали сложные погодные условия — сильный снегопад.
2019-12-25T09:30:00+03:00
2019-12-25T09:32:24+03:00
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09:30, 25 декабря 2019
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