Два человека погибли и шестеро пострадали в результате пожара в общежитии иркутского поселка Залари. Причины возгорания устанавливаются. В общежитии проживали 15 человек.
2019-12-25T08:45:00+03:00
2019-12-25T08:46:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 25 декабря 2019
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