Медведев поручил Роспотребнадзору и МВД пресечь продажу никотиносодержащей продукции в неторговых точках и интернете

Премьер-министр Медведев поручил Роспотребнадзору и МВД пресечь продажу никотиносодержащей продукции в неторговых точках и в интернете.

По словам Медведева, эти смеси, которые продаются под видом конфет, содержат больше никотина, чем обычная сигарета – их могут приобрести несовершеннолетние.