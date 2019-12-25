С 1-го января АвтоВАЗ увеличит в среднем на два процента розничные цены на все свои автомобили, — сообщает газета Ведомости. По словам дилеров, опрошенных газетой, подорожание связано с традиционной сменой модельного ряда, инфляцией и утилизационным сбором.
2019-12-25T08:30:00+03:00
2019-12-25T08:33:31+03:00
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08:30, 25 декабря 2019
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