С 1-го января АвтоВАЗ увеличит в среднем на два процента розничные цены на все свои автомобили, — сообщает газета Ведомости. По словам дилеров, опрошенных газетой, подорожание связано с традиционной сменой модельного ряда, инфляцией и утилизационным сбором.