Оптимизация в здравоохранении во многих российских регионах была проведена ужасно

Качество и доступность медицинских услуг резко ухудшилось, — признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, в этом виноваты все, и центр и регионы, и сейчас необходимо исправлять ситуацию. Голикова добавила, что обсуждается вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень.