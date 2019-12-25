Оптимизация в здравоохранении во многих российских регионах была проведена ужасно

Качество и доступность медицинских услуг резко ухудшилось, — признала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, в этом виноваты все, и центр и регионы, и сейчас необходимо исправлять ситуацию. Голикова добавила, что обсуждается вопрос передачи здравоохранения на федеральный уровень.
2019-12-25T08:30:00+03:00
2019-12-25T08:32:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2560149-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:30, 25 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: Фашистская Германия напала 1 сентября 1939 года на Польшу, а 22 июня – на Советский Союз, — это факт «Складывается впечатление, что в сегодняшней Европе это сознательно замалчивают, пытаясь переложить вину, в том числе за развязывание Второй мировой войны с нацистов на коммунистов»..