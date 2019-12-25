Моратория на смертную казнь в Белоруссии не будет. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко также напомнил, что в Белоруссии есть такая мера наказания как пожизненное заключение.
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Моратория на смертную казнь в Белоруссии не будет. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко также напомнил, что в Белоруссии есть такая мера наказания как пожизненное заключение.
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