Военный комиссариат назвал законным призыв на военную службу сотрудника ФБК и его отправку на архипелаг Новая Земля

Военный комиссариат назвал законным призыв на военную службу сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и его отправку на архипелаг Новая Земля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара Москвы Максима Локтева.

В конце октября Шаведдинов по повестке прибыл в комиссариат и по результатам медицинского освидетельствования был признан годным к военной службе. Он не согласился с решением призывной комиссии и оспорил его в суде. Однако Савеловский суд отказался удовлетворить иск и 23 декабря Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Адвокаты говорят, что Шаведдинов подал новый иск и до окончания разбирательства его не могли отправить в армию.