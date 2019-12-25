Пассажир упал на пути на станции метро Пушкинская фиолетовой ветки. Поезда не ходят от Беговой до Таганской, — сообщает пресс-служба метро в Твиттере. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
2019-12-25T08:15:00+03:00
2019-12-25T08:18:14+03:00
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08:15, 25 декабря 2019
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