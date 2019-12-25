Глава Ростеха предложил наделить госкорпорацию функциями федерального оператора по обращению с промышленными отходами

Глава Ростеха Сергей Чемезов предложил наделить госкорпорацию функциями федерального оператора по обращению с промышленными отходами, — сообщает РБК со ссылкой на письмо вице-премьеру Алексею Гордееву.

Чемезов считает, что отсутствие единого оператора ставит под угрозу реализацию нацпроекта «Экология».