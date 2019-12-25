Кудрин: Решение Владимира Путин о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики

Решение Владимира Путин о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении российской экономики во время кризиса 2008-2009 годов – заявил РИА бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, несмотря на кризис, в России не сокращали зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза.