Заместитель военного комиссара Москвы считает законной отправку сотрудника ФБК Шаведдинова служить на Новую Землю

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев считает законной отправку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова служить на Новую Землю. Согласно заявлению комиссариата, Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы, место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.

Шаведдинов пропал 24 декабря, накануне вечером к нему пришли с обыском, а затем увезли в неизвестном направлении. По информации ФБК, мобильный оператор Йота отключил Шаведдинову мобильную связь.