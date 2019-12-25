В военном комиссариате назвали законной отправку сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова на архипелаг Новая Земля

Ранее политик Алексей Навальный сообщил, что молодого человека принудительно забрали для прохождения срочной службы после обыска и допроса в Следственном комитете.

Место службы Руслана Шаведдинова – архипелаг Новая Земля в Севреном Ледовитом океане – определено в строгом соответствии с результатами медицинского обследования. Об этом говорится в пояснении заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева. Как отмечается, Шаведдинов долгое время уклонялся от постановки на учет. В конце октября он прибыл по повестке в комиссариат, где его признали годным.

Молодой человек оспорил это, но суды первой и второй инстанции в удовлетворении его иска отказали. В понедельник решение вступило в силу, в тот же день Шаведдинов «в составе команды убыл к месту прохождения военной службы по призыву». Соратники оппозиционера сообщали, что в тот день у него прошли обыски, затем его увезли. Связаться с ним никто не мог. Сотрудники ФБК считают, что оператор Yota специально отключил сим-карту. Издание The Insider выяснило, что Yota установила для номера Шаведдинова «особый режим» — во внутренней базе компании стоит пометка: «о всех действиях по номеру сообщать в PR».

Сегодня Либертарианская партия собирается провести в Москве пикеты в поддержку Шаведдинова. Акция пройдет у здания Генштаба Вооруженных сил на улице Знаменка.