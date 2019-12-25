В США арестовали предполагаемого грабителя банка, разбросавшего деньги по улице

65-летний Дэвид Уэйн Оливер раскидал порядка 10 тысяч долларов, выкрикивая «Счастливого Рождества» — сообщает Рейтер. Инцидент произошел в американском штате Колорадо. Как передает местное телевидение, мужчина, войдя в банк, заявил, что имеет при себе оружие, после чего получил неустановленную сумму денег и вышел на улицу, где и решил сделать подарки всем прохожим. Отмечается, что ассоциации с Санта-Клаусом возникли еще и из-за белой бороды Оливера. Разбросав деньги, злоумышленник сел в соседнее кафе, где и дождался приезда полиции. Отмечается, что банку удалось вернуть лишь часть похищенного.