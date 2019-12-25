Сегодня в Москве стартует Финал Четырех Кубка России по волейболу среди мужских команд

В первом полуфинале сойдутся действующие чемпион и вице-чемпион страны, а также участники главного клубного турнира Европы от России — кемеровский «Кузбасс» и «Зенит-Казань». Обе команды в межсезонье сменили главных тренеров. Кеморовчан покинул Туомас Саммелвуо, переехав в Санкт-Петербург, а Владимир Алекно решил взять паузу в тренерской карьере и уступил «пост номер один» Алексею Вербову. В этом сезоне команды уже встречались между собой — в рамках матча Суперлиги победу праздновали волейболисты «Кузбасса».

В другом полуфинале сыграют хозяева – динамовцы Москвы и Зенит из Санкт Петербурга. Матчи Финала четырех Кубка России пройдут во Дворце спорта «Динамо».

Финальный матч волейбольного Кубка страны состоится 26 декабря.